Kayan motosiklet otomobile arkadan çarptı
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Kayan motosiklet otomobile arkadan çarptı

Kayan motosiklet otomobile arkadan çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te hızla seyreden bir motosikletin sürücüsü trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpmamak amacıyla aniden fren yapınca devrildi.

Gaziantep'te hızla seyreden bir motosikletin sürücüsü trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpmamak amacıyla aniden fren yapınca devrildi. Yan yatan ve bir süre yolda sürüklenen motosikletin kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza, İncilipınar Mahallesi, Sabahat Göğüş Caddesi, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün önünde meydana geldi. Gaziantep'te etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda süratle seyir eden motosikletin sürücüsü, trafik ışıklarında aniden fren yapınca devrildi. Yan yatarak kayan motosiklet o esnada kırmızı ışıkta bekleyen Mercedes marka 42 AHZ 34 plakalı otomobile arkadan çarparak durabildi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, motosiklette hasar meydana geldi. Motosiklet emniyette görevli polislerin yardımıyla yol kenarına çekilirken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - GAZİANTEP

Kayan motosiklet otomobile arkadan çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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