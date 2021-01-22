Kayalıkta mahsur kalan 3 keçiyi jandarma kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayalıkta mahsur kalan 3 keçiyi jandarma kurtardı

22.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:53
Kayalıkta mahsur kalan 3 keçiyi jandarma kurtardı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir hafta önce kaybolan 3 keçi, jandarma tarafından mahsur kaldıkları 300 metre yükseklikteki kayalıktan kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir hafta önce kaybolan 3 keçi, jandarma tarafından mahsur kaldıkları 300 metre yükseklikteki kayalıktan kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Serik ilçesi Bucakköy Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Kartal (56), bir hafta önce kaybolan 3 keçisini kendi imkanlarıyla aramaya başladı. Dün akşam saatlerinde keçilerinin yoldan yaklaşık 300 metre yükseklikteki kayalıkta olduğunu tespit eden Kartal, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları keşfin ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibine haber verdi.

Bugün hazırlıklarını tamamlayan 5 kişilik ekip, yaklaşık 2,5 saat süren operasyonla kayalıklarda mahsur kalan 3 keçiyi kurtardı. Kurtarma operasyonuna, Serik merkezde bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan 2 kişi de katıldı. Kurtarılan keçilere, jandarma tarafından su içirildi.

Jandarma ekiplerinin keçileri teslim ettiği Mehmet Kartal, "Ben bu bölgede sürekli hayvanlarımı otlatıyorum. Bu üçü sürüden ayılarak, kayboldu. Kaybolduklarını fark edince aramaya başladım. Keçilerin yerini tespit ettikten sonra jandarmaya haber verdim. Dün geldiler, yerini belirlediler. Bugün de keçilerimi kayalıklardan indirip bana teslim ettiler" dedi.


Kayalıkta mahsur kalan 3 keçiyi jandarma kurtardı
Kayalıkta mahsur kalan 3 keçiyi jandarma kurtardı
Kayalıkta mahsur kalan 3 keçiyi jandarma kurtardı
Kayalıkta mahsur kalan 3 keçiyi jandarma kurtardı
Kayalıkta mahsur kalan 3 keçiyi jandarma kurtardı
Kayalıkta mahsur kalan 3 keçiyi jandarma kurtardı
Kayalıkta mahsur kalan 3 keçiyi jandarma kurtardı
Kayalıkta mahsur kalan 3 keçiyi jandarma kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Can Yaman Demet Özdemir Caner Cindoruk Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Serdar Aziz Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayalıkta mahsur kalan 3 keçiyi jandarma kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 17:10:39. #1.15#
title