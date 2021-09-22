Kayalıkların zirvesindeki tarihi Şeytan Kalesi ilgi odağı oldu

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nda kayalıkların zirvesinde yer alan tarihi "Şeytan Kalesi", son günlerde yoğun ilgi görüyor.

İlçenin Yıldırımtepe köyü yakınında bulunan, Urartular döneminde yapıldığı tahmin edilen Şeytan Kalesi, Karaçay Kanyonu'na hakim tepedeki kayalıkların üzerinde yer alan konumuyla dikkati çekiyor.

Eşsiz doğası ve manzarasıyla göz dolduran ve son günlerde yabancı turistlerin ilgi gösterdiği kale, şu sıralar çevresindeki doğanın sararmaya başlayıp sonbahar renklerine bürünmeye başlamasıyla ayrı bir güzellik sunuyor.

Kaleye, yerli turistlerin yanı sıra Slovenya, Bosna Hersek, Hırvatistan gibi yabancı ülkelerden gelen turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Yerli ve yabancı turistler, sonbahar mevsiminin kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde bölgeye gelerek hem doğa gezintisi yapıyor hem de tarihi kalenin güzelliğini fotoğraflıyor.

Ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzaralar sunan kanyonun zirvesindeki kale, drone ile görüntülendi.

Bölgeye özellikle yabancı turistleri getiren bir seyahat acentesi sahibi Oskar Savarın, AA muhabirine, uluslararası seyahat turları düzenlediğini ve çok beğendiği Türkiye'nin de her zaman rotalarında olduğunu söyledi.

"Şeytan Kalesi saklı bir cennet"

Türkiye'yi tarihi, kültürel ve doğal yapısıyla çok beğendiklerini belirten Savarın, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün geldiğimiz Şeytan Kalesi saklı bir cennet. Burayı çok seviyorum ve getirdiğim gruplara özel olarak tanıtımını yapıyorum. Normalde tur programlarında olmayan bir yer ama biz her geldiğimizde mutlaka uğruyoruz ve bizimle gelen turistler buraya hayran kalıyor. Bizim amacımız en çok da gezdirdiğimiz turistlere Türkiye'de bilindik yerler değil de böyle saklı kalmış güzellikleri ve köy hayatını gösterip köydeki insanlarla tanıştırıp, gerçek hayatı görmelerini sağlıyoruz. Mesela Şeytan Kalesi'nden ayrıldıktan sonra herhangi bir köye gidip bir evde çay molası vereceğiz. Bu yöredeki insanların, gelen yabancılarla tanışıp kaynaşmasını sağlıyoruz."

"Her kilometrede renkler değişiyor"

Ziyaretçilerden Aydın Teker ise Şeytan Kalesi'nin bulunduğu yerin çok iyi olduğunu ve burayı ziyaret ederken de temiz hava almış olduklarını söyledi.

Şeytan Kalesi'nin görülmesi geren bir yer olduğunu vurgulayan Teker, "Bu bölgeden çok etkilendim, doğası ne kadar muhteşemmiş, her kilometrede renkler değişiyor, ovalar dağlar değişiyor, bu tura katıldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Kale o kadar zor bir yere yapılmış ki insanda ciddi bir merak uyandırıyor, buraya nasıl inşa etmişler diye. Kaleyle ilgili farklı hikayeler var ama bulunduğu nokta gerçekten harika, insan doğasına ayrı, tarihine ayrı hayran kalıyor." diye konuştu.

Tur rehberi Adem Kocaman ise 3 farklı ülkeden gelen misafirlere bölgeyi gezdirdiklerini belirtti.

Özellikle de yabancı turistlerin Şeytan Kalesi'ne çok ilgi gösterdiklerini ifade eden Kocaman, "Şeytan Kalesi bizim tur destinasyonlarımızdan bir tanesi. Burası gerçekten insanlarda hayranlık ve gizem uyandıran turumuzun bir parçası. Yabancı turistler, burada tarih ve doğayı iç içe görüyor, böyle güzel bir kanyonda bu kale gibi saklı bir cennet görmek onlar için çok şaşırtıcı. Bu hayranlıklarını bu mutluluklarını kendilerinden de duyuyoruz." ifadelerini kullandı.