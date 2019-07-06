KAyalıklardan düşen üniversite öğrencisini jandarma kurtardı

- Hasan Karaduman'ın helikoptere alınması ve ilk müdahalenin yapılması ISPARTA - Isparta'nın Aksu ilçesinde Dedegöl dağına tırmanan Meram Üniversitesi öğrencilerinden Hasan Karaduman, ayağının kayması sonucu kayalık alandan 20 metre düşerek yaralandı. Karaduman ve beraberindeki 3 arkadaşı, Aydın Jandarma Filo Komutanlığınca görevlendirilen Skorsky tipi helikopter ile bölgeye ulaşan Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı.

Kaynak: AA