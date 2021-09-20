KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KOYUNLARI AFAD KURTARDI - Haberler
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KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KOYUNLARI AFAD KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Tuşba ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 10 koyun AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

VAN'ın Tuşba ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 10 koyun Afad ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yalnızağac Mahallesi'nde 10 koyun kayalıklarda mahsur kaldı. Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri çalışma başlattı. Halat ve kancalarla yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan koyunlar, sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber -Kamera: Orhan AŞAN/VAN, (DHA) -

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KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KOYUNLARI AFAD KURTARDI

KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KOYUNLARI AFAD KURTARDI

KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KOYUNLARI AFAD KURTARDI

KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KOYUNLARI AFAD KURTARDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KOYUNLARI AFAD KURTARDI - Haberler
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