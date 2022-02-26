Kayalıklar arasındaki 2,5 kilo eroini 'Raskol' buldu - Haberler

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Kayalıklar arasındaki 2,5 kilo eroini 'Raskol' buldu

Demirören Haber Ajansı, Özkan Aydın - Güncel
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Kayalıklar arasındaki 2,5 kilo eroini 'Raskol' buldu

Doğubayazıt D-975 yolu kenarındaki kayalıklar arasına gizlenen 2 kilo 648 gram eroin, narkotik köpek 'Raskol' ile yapılan arazi taramasında ele geçirildi.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (DHA) - Doğubayazıt D-975 yolu kenarındaki kayalıklar arasına gizlenen 2 kilo 648 gram eroin, narkotik köpek 'Raskol' ile yapılan arazi taramasında ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele eden Iğdır Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt-Iğdır D-975 yolu kenarında arazi taraması yaptı. Narkotik köpek 'Raskol' ile aramada, kayalıklar arasına gizlenen 2 kilo 648 gram eroin bulundu. Jandarma ekipleri, eroini araziye gizleyen şüpheli ya da şüphelileri tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.


Kayalıklar arasındaki 2,5 kilo eroini 'Raskol' buldu

Kayalıklar arasındaki 2,5 kilo eroini 'Raskol' buldu

Kayalıklar arasındaki 2,5 kilo eroini 'Raskol' buldu

Kayalıklar arasındaki 2,5 kilo eroini 'Raskol' buldu

Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Güncel

Doğubeyazıt, Narkotik, Köpek, Eroin, Güncel, Haberler

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