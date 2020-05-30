Kayaköy'de yangın
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Kayaköy'de yangın

5 bin yıllık bir geçmişe sahip, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Fethiye'ye 8 kilometre uzaklıktaki eski Rum evlerinin bulunduğu Kayaköy'de kullanılmayan bir binada yangın çıktı.

Kayaköy'de yangın
30.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:46

5 bin yıllık bir geçmişe sahip, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Fethiye'ye 8 kilometre uzaklıktaki eski Rum evlerinin bulunduğu Kayaköy'de kullanılmayan bir binada yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Ahşap kapı ve pencerelerin tutuşması sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmasının yapıldığı yangın sonrası yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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