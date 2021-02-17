'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanlık alanda intihar etmiş (2)
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'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanlık alanda intihar etmiş (2)

17.02.2021 00:34 | Son Güncelleme: 17.02.2021 00:56
'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanlık alanda intihar etmiş (2)

ORMANLIK ALANDA İNTİHAR ETMİŞBursa'da, sabah 08.00 sıralarında 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi bölümünde asistan doktor olarak görev yapan Mustafa Yalçın'ın cansız bedenine 15 saat...

ORMANLIK ALANDA İNTİHAR ETMİŞ

Bursa'da, sabah 08.00 sıralarında 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi bölümünde asistan doktor olarak görev yapan Mustafa Yalçın'ın cansız bedenine 15 saat sonra ulaşıldı. AFAD ve JAK koordinesinde akşam saatlerinde arama çalışmalarına başlayan Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri, Yalçın'ın cansız bedenini otomobilini bıraktığı yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta, Uludağ eteklerindeki ormanlık alanda buldu.

SERUM DÜZENEĞİNİ AĞACA ASIP, DAMAR YOLUNA BAĞLAMIŞYapılan ilk incelemede Yalçın'ın, çeşitli ilaçlardan yaptığı serum düzeneğini ağaca asıp, damar yolundan kendine bağladığı ve intihar ettiği belirlendi. Ayrıca Yalçın, karın yaklaşık yarım metre altında bulundu. Yalçın'ın cansız bedeni, nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Semih ŞAHİN- Mehmet İNAN/BURSA,


'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanlık alanda intihar etmiş (2)
'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanlık alanda intihar etmiş (2)
'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanlık alanda intihar etmiş (2)
'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanlık alanda intihar etmiş (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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