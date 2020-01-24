Kayak merkezinden dönerken tipi nedeniyle mahsur kaldılar
Haberler » Güncel » Kayak merkezinden dönerken tipi nedeniyle mahsur kaldılar - Haber

Kayak merkezinden dönerken tipi nedeniyle mahsur kaldılar

Kayak merkezinden dönerken tipi nedeniyle mahsur kaldılarŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Karacadağ Kayak Merkezi'ne gidenler tipi nedeniyle mahsur kaldı.

24.01.2020 20:00 | Son Güncelleme: 24.01.2020 20:01
Kayak merkezinden dönerken tipi nedeniyle mahsur kaldılar

Kayak merkezinden dönerken tipi nedeniyle mahsur kaldılar

ŞANLIURFA'nın ilçesinde Kayak Merkezi'ne gidenler tipi nedeniyle mahsur kaldı. Ekiplerin, 3 saatlik çalışmasıyla yol açılarak, mahsur kalanlar kurtarıldı

Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki bulunanan Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden vatandaşlar, dönüş yolunda tipiye yakalandı. Mahsur kalanların telefonla yardım istemesi üzerine bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kar nedeniyle kapanan yolun açılmasıyla mahsur kalanlar kurtarıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kayak merkezinden dönerken tipi nedeniyle mahsur kaldılar
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler