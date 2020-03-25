Kayahan bu yıl radyodan anılacak Her yıl İpek Açar tarafından Kayahan'ın doğumgünü olan 29 Mart'ta gerçekleştirilen "İyi ki Doğdun Kayahan Anma Konseri" bu yıl Corona Virüs tedbirleri nedeniyle gerçekleştirilemiyor.

İpek Açar, büyük usta Kayahan için bu kez program yaptığı Polis Radyosu'ndan özel bir yayın gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 25 Mart Çarşamba günü (bugün) Polis Radyosu'nda gerçekleştirilecek özel yayına Ajda Pekkan, Nilüfer, Gökhan Tepe, Hakan Aysev, Emre Aydın, Candan Erçetin, Fatih Erkoç, Fuat Güner, Suat Suna, Hakan Aysev gibi pek çok sanatçı telefonla katılacaklar. Yayın 17:00'de başlayacak. Kaynak: Bültenler