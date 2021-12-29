Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü balkon yıkıldı

SİNOP'ta yamaçtan kopan kaya parçalarının isabet ettiği binada bir dairenin balkonu yıkıldı.

Olay, sabah saatlerinde kent merkezi Karakum yolunda meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları Şelale Evleri Sitesi'ndeki 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairenin balkonu ile yan cephesine isabet etti. Kaya parçası nedeniyle balkon çöktü. İhbar üzerine adrese gelen AFAD, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile belediye yetkilileri, binanın çevresinde incelemelerde bulundu. Teknik incelemenin ardından binanın tahliyesine karar verildi.