Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü balkon yıkıldı - Haberler
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Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü balkon yıkıldı

Demirören Haber Ajansı / Esra Aksu - Haberler | Güncel

SİNOP'ta yamaçtan kopan kaya parçalarının isabet ettiği binada bir dairenin balkonu yıkıldı.

SİNOP'ta yamaçtan kopan kaya parçalarının isabet ettiği binada bir dairenin balkonu yıkıldı.

Olay, sabah saatlerinde kent merkezi Karakum yolunda meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları Şelale Evleri Sitesi'ndeki 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairenin balkonu ile yan cephesine isabet etti. Kaya parçası nedeniyle balkon çöktü. İhbar üzerine adrese gelen AFAD, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile belediye yetkilileri, binanın çevresinde incelemelerde bulundu. Teknik incelemenin ardından binanın tahliyesine karar verildi.

Olay sırasında uyuyan daire sahibi emekli öğretmen İlknur Çoban (64), yaşadıklarını anlatarak, "İstanbul'dan geldim. Biraz dinlendikten sonra yattım ve sabah erken bu olay oldu. Balkonun yanında benim odam. Olay olunca camdan baktım ki balkon gitmiş. Sonra yetkililere haber verdik. Yetkililer evde kalamayacağımızı söylediler. Öğretmenevine yerleştik" dedi.


Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü balkon yıkıldı

Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü balkon yıkıldı

Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü balkon yıkıldı

Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü balkon yıkıldı

Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü balkon yıkıldı

Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü balkon yıkıldı

Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü balkon yıkıldı

Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü balkon yıkıldı

Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü balkon yıkıldı

Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü balkon yıkıldı

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Demirören Haber Ajansı / Esra Aksu - Son Dakika Haberleri

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