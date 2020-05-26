Kaya düşmesi korkusuyla yaşıyorlar
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Kaya düşmesi korkusuyla yaşıyorlar

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı 1500 nüfuslu Ayvalı köyünde oturanlar, yüksek tepelerden düşen kaya parçaları nedeniyle endişeleniyor.

Kaya düşmesi korkusuyla yaşıyorlar
26.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:49

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı 1500 nüfuslu Ayvalı köyünde oturanlar, yüksek tepelerden düşen kaya parçaları nedeniyle endişeleniyor. Köy muhtarı Yakup Özlü, tepelerden düşen kaya parçalarının ağaç ve evlere zarar verdiğini belirterek, "Yoğun yağışlı havalarda ve kış mevsiminden sonra kayaların altları oyuluyor ve aşağı düşebiliyor. Tedbir alınması için gerekli yerlere başvurduk" dedi.

Tavşanlı'ya bağlı ve çevresi 'zincirli kayalar' olarak bilinen büyük kaya parçalarından oluşan tepelerin ortasındaki Ayvalı köyünde, önceki gece büyük kaya parçası, evin bahçesine yuvarlandı. Bu sırada evin önünde kimse bulunmazken, köylüler arasında endişe başladı. Olası depremde büyük kaya parçalarının üstlerine yıkılacağı korkusunu yaşayan köylüler, önlem almasını istedi.

'TEDİRGİNİZ'Ayvalı köyünün Muhtarı Yakup Özlü, 1970 yılında Gediz depreminin ardından köyü tehdit eden kayalara tedbir alınmasının gündeme geldiğini; ancak bu çalışmaların deprem sonrası unutulduğunu söyledi. Önceki gece kaya parçasının, köy sakininin evinin bahçesine kadar düştüğünü anlatan Özlü, "Köyümüz yerleşim yeri olarak çevresinde bulunan kayaların tehdidi altında. Yıllardan bu yana yaşanan bazı depremlerde can kaybımız olmasa da maddi kaybımız olmuştu. Dün gece de komşumuz Kamil Türk, gece beni aradı. Avlusuna tepelerden büyük taş parçaları düşmüş. Şükür ki can kaybımız yok ancak köylüler olarak bunlardan tedirginiz. Gerekli mercilere başvuru yaparak çözüm bekleyeceğiz. Sadece depremde değil yoğun yağışlı havalarda ve kış mevsiminden sonra kayaların altları oyuluyor ve aşağılara düşebiliyor. Alınacak tedbirler varsa bunların alınması için gerekli yerlere başvurduk. İş işten geçtikten sonra alınacak tedbirler işe yarmayabilir" diye konuştu.Köylülerden Fikret Özbey ise kaya düşmesi korkusuyla yaşadıklarını belirterek, "Ben 30 yaşındayım ve bu yaşıma kadar bu kayalar ile iç içe yaşadık. Daha önceleri de çok kayalar düştü. Dün gece de komşumuzun bahçesine ağaçları devirerek düşen kayalar tehlikenin boyutunu gösterdi. Bizim bu tehlikemiz çözüm bulunarak giderilirse çok mutlu oluruz" dedi.

Köylüler, kayaların sabitlenmesi ya da kaldırılması için çözüm beklediklerini dile getirip, yetkililerden yardım talep etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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