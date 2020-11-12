Kaya Çilingiroğlu: Siz sert davranan görmemişsiniz

Önceki oğlu Kaya ile alışverişe çıkan Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı. "Uzak durun yaklaşmayın" diyen Çilingiroğlu, "Neden sert davranıyorsunuz?" diyen basın mensuplarına daha da sert çıkıştı.

Daha önce birçok kez maskesiz görüntülenmesiyle gündeme gelen Kaya Çilingiroğlu, son olarak oğluyla birlikte Etiler'de objektiflere yakalandı.

"SİZ TERS DAVRANAN GÖRMEMİŞSİNİZ"

Fotoğraf çeken muhabirleri "Uzak durun, yaklaşmayın" diye tersleyen Çilingiroğlu, "Mesafeli şekilde soru soruyoruz, neden sert davranıyorsunuz?" diyen habercilere "Siz kısa pantolon giyerek ben vardım, siz sert davranan görmemişsiniz" diyerek daha da sert çıkıştı.

Bir telefon mağazasında alışveriş yapan Çilingiroğlu, kısa süreli gerginliğin ardından hızlı adımlarla uzaklaştı.

KORONAVİRÜSLE İLGİLİ SÖYLEDİKLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Daha önce birkaç kez maskesiz görüntülenen Çilingiroğlu, koronavirüs ile ilgili şunları söylemişti: "Korunmak için bir önlem almadım. Korunmamı gerektirecek bir şey yok, ben zaten temiz bir adamım. Koronavirüsü oldu diye ellerini yıkayan biri değilim, ellerimi zaten yıkıyordum. Ben eskiden beri insanlarla öpüşmeyi sevmezdim. Hep elimle iterim insanları öpmesinler diye, şimdi millet öpüşmemeye başladı. Yeni değil ki ben senelerdir öpmüyorum. Gelirse de gelir mukadderat, panik yapmaya gerek yok. Sosyal medyada 'evde kal' yazıyorlar, kalsan ne olacak? Koronavirüsün ne olduğunu biliyor musun? Yok! Ne zaman biteceğini biliyor musun, ne zaman çıkacaksın evden? Evden çıktım yürüyorum, baktım marketleri yağmalayan da yok erzak dolu. Benim bir çocuğum 22, diğeri de 14 yaşında konuya vakıflar oğlum biraz endişeli, endişeli olmaması gerektiğini söylüyorum."

Kaynak: Hürriyet