Kaya Çilingiroğlu'nun Oğlu, Muhabirleri Görünce Babasını Tanımazlıktan Geldi

Kaya Çilingiroğlu'nun Oğlu, Muhabirleri Görünce Babasını Tanımazlıktan Geldi

Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Hüseyin Kara Çilingiroğlu, fotoğraflarının çekildiğini görünce babasını tanımazlıktan geldi.

Habertürk'ün haberine göre Bodrum'da bir arkadaşıyla hover board'a binen Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu, babasını tanımazlıktan geldi.

BABASININ TANIMAMAZLIKTAN GELDİ

Bodrum'da bir arkadaşıyla görüntülenen Çilingiroğlu, gazetecilerin fotoğraflarını çekmesi üzerine "Neden fotoğrafımı çektiniz?" dedi. Gazetecilerin "Çünkü Kaya Çilingiroğlu'nun oğlusun" cevabının ardından Hüseyin Kaya Çilingiroğlu "Ben o değilim. Vallahi tanımıyorum ağabey" diyerek arkadaşıyla oynamaya devam etti.

Hüseyin Kaya Çilingiroğlu, Kaya Çilingiroğlu'nun Feraye Tanyolaç'la olan evliliğinde dünyaya geldi.

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