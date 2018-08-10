Kaya Çilingiroğlu'nun Oğlu, Muhabirleri Görünce Babasını Tanımazlıktan Geldi
Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Hüseyin Kara Çilingiroğlu, fotoğraflarının çekildiğini görünce babasını tanımazlıktan geldi.
Habertürk'ün haberine göre Bodrum'da bir arkadaşıyla hover board'a binen Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu, babasını tanımazlıktan geldi.
BABASININ TANIMAMAZLIKTAN GELDİ
Bodrum'da bir arkadaşıyla görüntülenen Çilingiroğlu, gazetecilerin fotoğraflarını çekmesi üzerine "Neden fotoğrafımı çektiniz?" dedi. Gazetecilerin "Çünkü Kaya Çilingiroğlu'nun oğlusun" cevabının ardından Hüseyin Kaya Çilingiroğlu "Ben o değilim. Vallahi tanımıyorum ağabey" diyerek arkadaşıyla oynamaya devam etti.
Hüseyin Kaya Çilingiroğlu, Kaya Çilingiroğlu'nun Feraye Tanyolaç'la olan evliliğinde dünyaya geldi.
YORUMLAR (9)
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tanımıyordur belki de. .Cevap Yaz 3 1 Yayından KaldırIZİİİİİİ DORTMUND: Bekleme yapma!Yayından Kaldır
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hangısı bee. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Tabi tanımaz. Aksam üstünü mu örtüyor, dersaneye bırakıp çıkışta mi alıyor , çok bilgisayar oynayınca, bilgisayarı mi yasaklıyor. Sevgi emek ister.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Afferim laz uşağına . .Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır