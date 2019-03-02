Kaya, "Chp Belediyeciliğinde İlçemiz 50 Yıl Geriye Gider"

AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, 31 Mart seçimlerinde Safranbolu'da CHP'nin kazanması durumunda ilçenin 50 yıl geriye gideceğini söyledi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını ara vermeden sürdüren AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya,"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İnsan odaklı belediyecilik anlayışını, bu anlayışın ne gibi hizmetlere yapabileceğini, istişare içerisinde ortak karar alabilmeyi esas alan bir belediyecilik anlayışını Türkiye'mize konumlandırdı" dedi.

Kendilerinin de bunu örnek alarak çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Kaya, "Belediye Başkanı seçilmesi halinde Bakanlardan Milletvekillerine, merkezi hükümetten bizim de içerisinde olduğumuz kısaca herkesin içerisinde olduğu hizmet silsilesi ile Safranbolu çok daha ileri seviyelerde bir kent olacaktır. Seçilmemiz halinde Safranbolu'ya 5 yıllığına hizmete geleceğimizi biliyoruz. Safranbolu'ya 5 yıl hizmet etme şansı yakaladığım takdirde en iyisini vermek için tüm gayretimizi göstereceğiz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın bir ayağı Safranbolu'da olacak

Kaya "Daha öncede ifade ettiğim gibi cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışı ile ve bundan sonraki süreçte cumhurbaşkanımızın bir ayağının Safranbolu'da olacağı bir dönem yaşayacağız. Dolayısı ile benim Safranbolu'da siyasi kimlik ayırt etmeksizin hemşehrilerime hizmet edebilmek adına 1 Nisan itibari ile Safranbolu adına her türlü hizmete hazırım. Bu minvalde de projeler hazırladık. Projelerimiz ayağı yere basan projeler. Tüm bu projelerimiz ile hizmeti kendisine ilke edinmiş, sosyal belediyeciliğin nasıl olabileceğini de göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Merkezi hükümetten çok daha fazla destek"

Önümüzdeki günlerde açıklayacakları ve Safranbolu'ya çağ atlatacağını düşündükleri projelerle hizmete talip olduklarını söyleyen Kaya, "Safranbolu'da zaten AK Parti belediyeciliği vardı. Ancak ben merkezi hükümetten daha fazla destek alabileceğimi biliyorum. Ben cumhurbaşkanımızın yeniden Safranbolu'da vaktini geçirebileceğini biliyorum. Allah nasip ederse bu noktada projelerime güveniyorum. Çünkü bu zamana kadar hep büyük düşündüm, bundan sonraki süreçte Safranbolu'yu konumunda lider hale getirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaya'dan TOKİ Müjdesi

TOKİ ile çalışmalara başladıklarını kaydeden Kaya, "Vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için çalışma başlattık. Bu kapsamda hem Safranbolu Belediyesi hem de Safranbolu'da ikamet eden ve KARDEMİR'de çalışan yaklaşık 1000 kişilik işçi ve emekçi arkadaşımızın da talepleri doğrultusunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( TOKİ )ile koordineli konut edindirme projeleri olacak" ifadelerine yer verdi.

"CHP belediyeciliğinde ilçemiz 50 yıl geriye gider"

Kaya, Safranbolu Belediye Başkanı olduğu takdirde Safranbolu'yu 100 yıl ileriye taşıyacağını ifade ederek, "Bugün bir örnek verecek olursak, Şişli Belediyesinde açlık grevine başlayan işçilerden bahsediyoruz. En yakınımızda Zonguldak var. Zonguldak Belediyesini görüyoruz ve hiçbir hizmetin yürümediğini biliyoruz. Buradaki işçi kardeşlerimiz şu anda maaşlarını alamıyorlar. Yine bugün İzmir kordonda kokudan geçilmiyor, yolsuzluklar konuşuluyor. Çankaya belediyesinin tüm sokakları Büyükşehir belediyesi tarafından yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği eğer Safranbolu'yu alırsa, Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Merkez anlayış ile ilçemiz 50 yıl geriye gider. Burada CHP'ye gönül veren arkadaşlarımızdan bahsetmiyorum. Eğer bu görev bize verilirse 100 yıl ileriye taşırım. Safranbolu'muzda halkımız, işçi kardeşlerimiz, emeklimiz, öğrencimiz bizleri beklesinler. Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA