Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığı belirtileri nelerdir? Kawasaki hastalığı tedavisi nasıl yapılır? Kawasaki sendromu ne demek?

Kawasaki hastalığı veya Kawasaki sendromu, genellikle 5-6 yaş arası çocuklarda görülen ateş, döküntü, eksüdatif olmayan konjunktival konjesyon, boyun lenf bezlerinde büyüme, ağız içi ve el ve ayaklarda değişikliklere neden olan vaskülittir. Kawasaki hastalığı ne anlama geliyor merak ediliyor. Kawasaki hastalığı belirtileri nelerdir? Kawasaki hastalığı ve Kawasaki sendromu aynı hastalık mı? Kawasaki hastalığı tedavisi var mı? İşte detaylar...

Kawasaki hastalığı ismini nereden alıyor? Kawasaki hastalığı ne demektir? Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Kawasaki hastalığı tedavsisi var mı, nasıl yapılır? Kawasaki sendromu ne anlama geliyor? Kawasaki hastalığı ile ilgili detaylara haberimizden bakabilirsiniz... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR?

Kawasaki sendromu olarak da bilinen Kawasaki hastalığı (KH), esas olarak 5 yaşından küçük çocukları etkileyen, etiyolojisi bilinmeyen akut ateşli bir hastalıktır. Hastalık ilk olarak 1967'de Tomisaku Kawasaki tarafından Japonya'da tanımlanmış ve Japonya dışındaki ilk vakalar 1976'da Hawaii'de rapor edilmiştir.

Klinik belirtiler arasında ateş, kızarıklık, el ve ayaklarda şişme, göz beyazlarında tahriş ve kızarıklık, boyundaki şişmiş lenf bezleri ve ağız, dudaklar ve boğazda tahriş ve iltihaplanma yer alır.

KD, Amerika Birleşik Devletleri'nde edinilmiş kalp hastalığının önde gelen nedenidir. Ciddi komplikasyonlar arasında koroner arter dilatasyonları ve anevrizmalar bulunur. Standart tedavi, intravenöz immünoglobulin ve aspirin, bu koroner arter anormalliklerinin gelişimini önemli ölçüde azaltır.

KH, Japonya'da en yüksek insidansla dünya çapında görülür ve en sık erkek ve küçük çocukları etkiler. KD bir kış-ilkbahar mevsimselliğine sahip olabilir ve zaman zaman toplum çapında salgınlar rapor edilmiştir.

CDC, 1976'dan beri bir KD gözetim sistemi sürdürmekte ve Amerika Birleşik Devletleri'nde KD'yi izlemek ve daha iyi anlamak için çeşitli veri kaynakları kullanmaktadır: Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

- CDC, Amerika Birleşik Devletleri'nde KD'nin insidansını ve epidemiyolojisini tanımlamak için büyük hastane taburcu veritabanlarını analiz eder. KH'li çocukların çoğu hastaneye yatırıldığı için, hastaneye yatış oranı KH insidansı için iyi bir tahmindir.

- CDC, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve yerel ve eyalet sağlık yetkilileri tarafından KD vakalarının gönüllü olarak bildirilmesine dayanan pasif bir KD sürveyans sistemi kullanır. Bu sistem, CDC'ye vaka semptomları ve koroner arter anormalliklerinin varlığı veya yokluğu gibi hastaneden taburcu verilerinde bulunmayabilecek ek bilgiler sağlar.

- CDC, Amerika Birleşik Devletleri'nde KD'nin insidansını ve epidemiyolojisini daha ayrıntılı açıklamak için özel çalışmalar yürütmektedir.

Kıta Amerika Birleşik Devletleri'nde, nüfusa dayalı ve hastaneye yatış çalışmaları, 5 yaşın altındaki 100.000 çocuk için yaklaşık 9 ila 20 arasında değişen bir KD insidansı tahmin etmektedir. 2016 yılında, ABD'de 18 yaşın altındaki çocuklar arasında yaklaşık 5440 KH ile hastaneye yatış bildirilmiştir; Bu çocukların 3935'i 5 yaşın altındaydı ve bu yaş grubundaki 100.000 çocuk için hastaneye yatış oranı 19.8'di.

KAWASAKİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kawasaki hastalığı hızlı şekilde ortaya çıkar ve üç aşamada gelişir. Semptomların başmasından 2 hafta içerisinde kalp rahatsızlıklarına nedne olabilir. Her aşamada farklı belirtiler gösterdiği için hastalığın hangi aşamada olduğu tespit edilmelidir.

Kawasaki Hastalığı Birinci Dönem Belirtileri:

- Göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık,

- El ve ayaklarda şişlik ve kızarıklık,

- Üç günden uzun ve ilaç tedavisine yanıt vermeyen yüksek ateş

- Gözlerde kızarıklık

- Boyunda büyümüş lenf bezleri,

- Tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar,

- Şişik ve parlak kırmızı dil

Kawasaki Hastalığı İkinci Dönem Belirtileri:

- Kusma,

- Karın ağrısı,

- Eklem ağrısı,

- İshal,

- El ve ayak derisinin soyulması.

Hastalığın üçüncü döneminde komplikasyonlar gözlenmiyorsa, belirtiler de yok olmaya başlar. Ancak çocukların eski hallerine dönmeleri zaman alacaktır.

KAWASAKİ HASTALIĞI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kawasaki sendromunun komplikasyonlarının ortaya çıktığı ilk anda doktorlar, ateş ve enflamasyonu azaltmak ve kalp hasarını önlemek amacıyla tedaviye başlar. Ciddi hasara yol açan hastalığın tedavisi hastanede yürütülür. Tedavinin ilk ayağında Gama globülini ve aspirin takviye edilir. Böylelikle sistemik iltiha azaltılarak akut belirtilerin kaybolması sağlanacaktır. Nadir de olsa kortikosteroidler de kullanılabilir.

Tedavi edilmeyen Kawasaki hastalığı ortalama 12 gün sürer, ancak kalp komplikasyonları daha sonra ortaya çıkabilir ve daha uzun sürebilir. Zamanında ve gerektiği gibi tedavi edilmediği sürece ölümle sonuçlanabilir.