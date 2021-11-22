Kavşakta otomobille çarpışan motosikletli, 33 gün sonra öldü - Haberler
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Kavşakta otomobille çarpışan motosikletli, 33 gün sonra öldü

Demirören Haber Ajansı / Seyfi Gül - Haberler | Güncel
Kavşakta otomobille çarpışan motosikletli, 33 gün sonra öldü

İZMİR'in Foça ilçesinde, kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Halil Türk (29), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede, 33 gün sonra yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Foça ilçesinde, kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Halil Türk (29), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede, 33 gün sonra yaşamını yitirdi.

Foça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Halil Türk'ün kullandığı plakasız motosiklet, 19 Ekim'de, kırsal Gerenköy Mahallesi'ndeki kavşakta Ali Y. yönetimindeki 35 ADZ 782 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola fırlayan motosikletli Türk, ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Türk, tedaviye alındı. Türk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hastanedeki 33 günlük yaşam mücadelesini dün hayatını kaybetti. Bekar olan Halil Türk'ün cenazesi, bugün öğle vakti Gerenköy Camisi'nde kılınan namazın ardından Gerenköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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