Kavşakta meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Kavşakta meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Kavşakta meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da kavşakta ilerleyen otomobile, hafif ticari araç çarptı.

BURSA (İHA) - Bursa'da kavşakta ilerleyen otomobile, hafif ticari araç çarptı. Kazada iki araçta sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi İhsaniye caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 CJG 90 plakalı otomobil sürücüsü Kadriye D. kavşakta seyir halindeyken, diğer yönden gelen 16 NOU 38 plakalı hafif ticari otomobilin sürücüsü Ahmet G. otomobile yandan çarptı. Çarpma sonucu otomobil sürücüsü Kadriye D. otomobil içerisinde sıkışırken, hafif ticari otomobilin sürücüsü de çarpmanın etkisiyle araç içerisinde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü sıkıştığı araç içerisinden itfaiye ekiplerinin kapıları kesmesiyle çıkarılırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yanda hafif ticari aracın içerisinde bulunan Ahmet G.'de olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kavşakta meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Kavşakta meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Kavşakta meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Kavşakta meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Kavşakta meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Kavşakta meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Kavşakta meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Kavşakta meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

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