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Son Dakika | Otomobillerin kavşakta çarpıştığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Otomobillerin kavşakta çarpıştığı anlar kamerada Kavşakta çarpışan otomobillerdeki 2 kişi yaralandı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Otomobillerin kavşakta çarpıştığı anlar kamerada

Kavşakta çarpışan otomobillerdeki 2 kişi yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Erdem idaresindeki 02 HA 818 plakalı Renault marka otomobil ile Ramazan Vural idaresindeki 46 AEA 294 plakalı Opel marka otomobil Yavuz Selim mahallesi Kahta Devlet Hastanesi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada sürücü Ramazan Vural ve araçta bulunan Yasemin Vural yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Dakika | Otomobillerin kavşakta çarpıştığı anlar kamerada

Son Dakika | Otomobillerin kavşakta çarpıştığı anlar kamerada

Son Dakika | Otomobillerin kavşakta çarpıştığı anlar kamerada

Son Dakika | Otomobillerin kavşakta çarpıştığı anlar kamerada

Son Dakika | Otomobillerin kavşakta çarpıştığı anlar kamerada

Son Dakika | Otomobillerin kavşakta çarpıştığı anlar kamerada

Son Dakika | Otomobillerin kavşakta çarpıştığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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