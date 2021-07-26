Kavrulacağız! İstanbul'da sıcaklıklar hafta ortasında 35 dereceyi bulacak
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Kavrulacağız! İstanbul'da sıcaklıklar hafta ortasında 35 dereceyi bulacak

Kavrulacağız! İstanbul'da sıcaklıklar hafta ortasında 35 dereceyi bulacak
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Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre, ülke genelinde sıcak havalarda artış yaşanacak. Hafta ortasında İstanbul'da 35 dereceye ulaşacak sıcaklıkların Ege'nin güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da 40 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Karaman, Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA 35 DERECEYİ BULACAK

Türkiye'de yer yer etkili olan yağışlar yerini sıcak havaya bırakmaya başlıyor. Tahminlere göre bu hafta adım adım yağış etkisini kaybederken sıcaklıklar artışa geçecek. Hafta ortasında İstanbul 35 derece ulaşacak, Ege'nin güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak.

Kavrulacağız! İstanbul'da sıcaklıklar 35 dereceyi bulacak

KASTAMONU VE KARABÜK ÇEVRESİNE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'nin yeni haftaya dair hava durumu tahminlerine göre yurdun özellikle kuzey kesimlerinde etkili olan sağanak yağışlar hafta ortasına doğru etkisin kaybedecek. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Sinop'un güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 31
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 36
  • Adana: Az bulutlu ve açık 35
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 36
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
  • Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 34

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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