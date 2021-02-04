Şanlıurfa'da 3 gündür durdurulamayan kavgaya ait şoke eden görüntüler ortaya çıktı

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Şanlıurfa'da iki aile arasında yaşanan taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde erkeklerden kurtulmaya çalışan kadınların ezilme tehlikesine karşı hareket halindeki minibüse binmeye çalıştıkları görüldü.

Dün Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde yaşanan olayda, 3 gün boyunca kentin değişik yerlerinde kız kaçırma mevzusu nedeniyle kavga eden akraba Gezen ve Gezmiş aileleri, İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet binası önünde yeniden karşılaştı.

KAVGADA YİNE TAŞ, BIÇAK, SİLAH KULLANILDI

Taraflar taş, sopa, bıçak, kama, döner bıçağı ve silah kullanarak kavga etti. Kavgayı, binadan çıkan polis ekipleri daha fazla büyümeden engellemeye çalıştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İki aile arasında yaşanan kavgaya ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde ellerinde sopa olan erkeklerin kaçmaya çalışan kadınlara vurduğu görülürken, kadınların ezilme tehlikesi olmasına karşın hareket halindeki minibüse binmeye çalıştıkları kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN