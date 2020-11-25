Kavgada ısırılıp kuduz tedavisi gördü, parmak kırmaktan hapsi istendi
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Kavgada ısırılıp kuduz tedavisi gördü, parmak kırmaktan hapsi istendi

25.11.2020 10:53 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:45

ANTALYA'da kavga sırasında parmağını kırdığı A.B.E.'nin omzu ile göğüs bölgesini ısırması sonucu kuduz tedavisi gören Sinan Baş (25) hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

ANTALYA'da kavga sırasında parmağını kırdığı A.B.E.'nin omzu ile göğüs bölgesini ısırması sonucu kuduz tedavisi gören Sinan Baş (25) hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

Antalya'da bir otelde barmen olarak çalışan Sinan Baş, geçen yıl 9 Haziran günü, katıldığı bir festivalde küfrettiğini iddia ettiği A.B.E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B.E., Baş'ı omzu ile göğüs bölgesinden ısırdı. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Baş'a, kuduz tedavisi uygulandı. 2 taraf da sağlık raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Taraflar hakkında Antalya 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Üçüncü duruşmada, iki taraf da şikayetinden vazgeçti. Ancak Sinan Baş hakkında 'yaralamaya sebebiyet vermek' suçundan kamu davası açıldı.Bu dosyada, ilk davayla birleştirildi.

Davanın 4'üncü duruşmasında savcı, mütalaa vererek, A.B.E.'nin, olay sırasında parmağının kırılması gerekçesiyle Sinan Baş hakkında 'kasten adam yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini ve kamu görevlerinden mahrum bırakılmasını talep etti. A.B.E. hakkındaki dava ise düşürüldü.

Isırıldığı için mağdur olduğunu buna rağmen hakkında yeni bir dava açılarak ikinci kez mağduriyet yaşadığını söyleyen Sinan Baş, A.B.E.'nin aldığı darp raporunda parmağında kırık olduğuna dair bilgi olmadığını iddia etti. Baş, "Bana arkadan saldırdı ve birlikte yere düştük. Beni ısırdı, karşılıklı şikayetçi olduk. Sonra şikayetimizden vazgeçtik ama A.B.E.'nin olay günü sonrasında aldığı raporda, parmağının kırık olduğu tespit edilmiş. O gün bir kırığı yoktu sonrasında kendisi de kırmış olabilir" dedi.

Sinan Baş, KPSS'ye gireceğini, hakkında açılan kamu davası nedeniyle kamuda hiçbir görev alamayacağını ve sicilinin olumsuz etkileneceği için mağdur olduğunu ifade etti.


Kavgada ısırılıp kuduz tedavisi gördü, parmak kırmaktan hapsi istendi
Kavgada ısırılıp kuduz tedavisi gördü, parmak kırmaktan hapsi istendi
Kavgada ısırılıp kuduz tedavisi gördü, parmak kırmaktan hapsi istendi
Kavgada ısırılıp kuduz tedavisi gördü, parmak kırmaktan hapsi istendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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