Kavgada bıçaklandı; Yaralı olduğunun farkına berberde tıraş olurken vardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kavgada bıçaklandı; Yaralı olduğunun farkına berberde tıraş olurken vardı

09.01.2021 11:26 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:30
Kavgada bıçaklandı; Yaralı olduğunun farkına berberde tıraş olurken vardı

AVCILAR'da çıkan kavgada bıçaklanan iki kişi berbere gitti.

AVCILAR'da çıkan kavgada bıçaklanan iki kişi berbere gitti. Bıçaklananlardan biri yaralı olduğunun farkına sırtında sıcaklık hissetmesiyle vardı. Yaralılar berbere çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. 

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Bir berber dükkanında yaralı olduğu ihbarı üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ve 112 ekipleri harekete geçti. Sevk edilen ekipler Recep Halil K.'nın sırtından, yanındaki Tahir K.'nin ise, sol elinden bıçakla yaralı olduğunu tespit etti. İki yaralı ambulanslarla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polise yakındaki bir yerde 5 kişi ile tartışarak kavga ettiklerini anlattılar. Polis, bu kişileri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

Berber Hasan Bozkurt, daha önceden tanımadığı iki kişinin tıraş olmak üzere işyerine geldiğini anlattı. Bozkurt, "Gelen iki arkadaştan biri 'Sırtımda sıcaklık hissettim' deyince arkadaşımız üzerindeki elbiseyi sıyırarak kontrol etti. Sırtında kan vardı. İnsanlık görevimizi yaparak ambulansı aradık. Bir yaralama vardı. O arada polis geldi. Ne olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok." dedi.

Kavgada bıçaklandı; Yaralı olduğunun farkına berberde tıraş olurken vardı
Kavgada bıçaklandı; Yaralı olduğunun farkına berberde tıraş olurken vardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Prens Harry Kylie Jenner Meghan Markle
Spor Can Bartu Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kocaeli Hisarcık Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kavgada bıçaklandı; Yaralı olduğunun farkına berberde tıraş olurken vardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 11:30:50. #1.14#
title