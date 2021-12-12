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Kavgada bıçaklanan Mehmet Akif öldü, arkadaşı gözaltında

Kavgada bıçaklanan Mehmet Akif öldü, arkadaşı gözaltında
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavgada bıçaklanan Mehmet Akif Bingül (22) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavgada bıçaklanan Mehmet Akif Bingül (22) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bingül'ü bıçakladığı iddia edilen arkadaşı N. B. Ç. (17) gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Mehmet Akif Bingül ile N. B. Ç. arasında iddiaya göre alacak meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada göğsünden bıçaklanan Mehmet Akif Bingül,  ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bingül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli N. B. Ç., Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kavgada bıçaklanan Mehmet Akif öldü, arkadaşı gözaltında

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