Kavgada başından vurulduktan sonra otomobille 3 kilometre gitmiş

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sürücü koltuğunda başından vurulmuş olarak bulunan Fatih Şahin'in (36), kavgada yaralandığı, otomobiliyle 3 kilometre gittikten sonra hayatını kaybettiği belirlendi.

Sorgun Mahallesi'nde geçen hafta perşembe günü sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaralamalı trafik kazası olduğu yönünde ihbar geldi. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, 07 LSB 95 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda Fatih Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede, mobilya ustası olan Fatih Şahin'in, başının arka kısmından silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Şahin'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği 5 kişi, düzenlenen operasyonla yakaladı. Polis İ.E., B.K., S.D., S.B. ve C.B.'yi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 5 şüpheliden B.K., S.D. ve S.B. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, Şahin ile uyuşturucu ticareti nedeniyle aralarında husumet bulunduğu, bu nedenle kavga ettikleri ve cinayetin işlendiği belirtildi. Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.