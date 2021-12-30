Kavga sonucu öldüğü 12 gün sonra mezarı açılarak belirlendi - Haberler
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Kavga sonucu öldüğü 12 gün sonra mezarı açılarak belirlendi

Kavga sonucu öldüğü 12 gün sonra mezarı açılarak belirlendi
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, E.K. ile kavga sırasında başını yere çarpan Ecevit Anladı, 2 gün sonra evde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, E.K. ile kavga sırasında başını yere çarpan Ecevit Anladı, 2 gün sonra evde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 12 gün sonra mezarı açılan Ecevit Anladı'nın başına aldığı darbe sonucu beyin kanamasından öldüğü belirlenince E.K. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İlçeye bağlı Çerikli beldesinde oturan Ecevit Anladı, geçen 16 Aralık'ta bilinmeyen nedenle E.K. ile kavga etti. Kavga sırasında yere düşen Ecevit Anladı, başını çarptı. Kavga, araya girenlerin müdahalesi ile sonlandırıldı. Kavgadan 2 gün sonra evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Ecevit Anladı, yakınları tarafından toprağa verildi. Yakınları cenazeyi toprağa verdikten bir süre sonra Ecevit Anladı'nın E.K. ile kavga ettiğini öğrenince, bu nedenle yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerine jandarmaya şikayette bulundu.

12 GÜN SONRA MEZARI AÇILDI

Başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine Ecevit Anladı'nın mezarı açılarak otopsi yapıldı. Otopsi sonucu Ecevit Anladı'nın başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kavga sonucu öldüğü 12 gün sonra mezarı açılarak belirlendi

Kavga sonucu öldüğü 12 gün sonra mezarı açılarak belirlendi

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Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Son Dakika Haberleri

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