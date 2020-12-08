20 yaşındaki genç, kavga ettiği yaşlı adamı başını taşla ezerek öldürdü
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20 yaşındaki genç, kavga ettiği yaşlı adamı başını taşla ezerek öldürdü

08.12.2020 20:55 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:07
20 yaşındaki genç, kavga ettiği yaşlı adamı başını taşla ezerek öldürdü

Ankara'da, kağıt toplayıcısı 20 yaşındaki Batuhan, çıkan kavgada husumetlisi 60 yaşındaki Ali Rıza Koçak'ı başını taşla ezerek öldürdü. Polislere suçüstü yakalanan katil zanlısı gözaltına alındı.

Çankaya ilçesi Marmara Sokak'ta bulunan metruk apartmanda saat 18.30 sıralarındameydana gelen olayda; aralarında önceden husumet bulunan Batuhan Y. ile Ali Rıza Koçak sokakta karşılaştı. İkili arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokaktaki terk edilmiş binaya giren Batuhan Y. ile Ali Rıza Koçak, kavgayı burada da sürdürdü. Batuhan Y., kavganın devamında yerde bulduğu taşla Koçak'ın başına vurdu. Koçak, aldığı darbelerle yerde hareketsiz kalırken, Batuhan Y. yaşlı adama vurmaya devam etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bu sırada kavgaya şahit olan bir kişi polise haber verdi. Dakikalar içinde adrese gelen polis, Batuhan Y.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Rıza Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kavganın başladığı sokağı emniyet şeridi ile koruma altına alarak, olay yerinde incelemede bulundu. Koçak'ın cansız bedeni, daha sonra Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

20 yaşındaki genç, kavga ettiği yaşlı adamı başını taşla ezerek öldürdü
20 yaşındaki genç, kavga ettiği yaşlı adamı başını taşla ezerek öldürdü
20 yaşındaki genç, kavga ettiği yaşlı adamı başını taşla ezerek öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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