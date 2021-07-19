KOCAELİ-KAVGA EDEN KOMŞULAR BİRBİRİNİ BIÇAKLADI

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde tartıştıktan sonra evlerinden aldıkları bıçaklarla birbirlerine saldıran komşu 2 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde tartıştıktan sonra evlerinden aldıkları bıçaklarla birbirlerine saldıran komşu 2 kişi yaralandı.

Olay gece saatlerinde Gölcük Ulaşlı Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu olan Enes B. ile Murat Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evlerinden bıçak alan taraflar, birbirlerini bıçakladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Enes B. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne, Murat Ç. ise bölgedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer