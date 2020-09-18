Kavga anında otomobil çarpan arkadaşlarını umursamayıp, kavga etmeye devam ettiler
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Kavga anında otomobil çarpan arkadaşlarını umursamayıp, kavga etmeye devam ettiler

Antalya'da sokak ortasında kavga eden gençlerden birisine o sırasında caddeden geçen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç, bir süre düştüğü yerden kalkamazken, arkadaşları ise yerde yatan genci umursamadan kavgaya devam etti.

18.09.2020 10:23 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:05

Antalya'da iki grup arasında çıkan kavga sırasında gruptan bir gence otomobil çarptı. Gruptakiler ise kaza sonrası yaralanarak yere yığılan gence aldırış etmeden kavgaya devam etti. O anlarsa vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Antalya'da Konyaaltı Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında kavga çıktı. Polis, gruptakileri biber gazıyla ayırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, kavga eden gruptan bir genç yola fırlayarak yere düştü. Düştüğü yerden kalkmaya çalışan gence ise caddeden geçen bir otomobil çarptı.

YERDE YATAN ARKADAŞLARINI UMURSAMADILAR

Genç adam çarpmanın etkisiyle yere yığılırken kavga eden gruptakiler ise kazada yaralanan ve yerde yatan gencin durumuna aldırış etmeden kavgaya devam etti. Görüntülerde ayrıca bir kişinin karşısındakine sopayla saldırdığı, polisin ise biber gazıyla müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.

Kavga, polisin müdahalesi ile sona erdi.

Kavga anında otomobil çarpan arkadaşlarını umursamayıp, kavga etmeye devam ettiler
Kavga anında otomobil çarpan arkadaşlarını umursamayıp, kavga etmeye devam ettiler
Kavga anında otomobil çarpan arkadaşlarını umursamayıp, kavga etmeye devam ettiler
Kavga anında otomobil çarpan arkadaşlarını umursamayıp, kavga etmeye devam ettiler

Kaynak: İHA

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 11:17:33. #1.15#
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