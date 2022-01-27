Kavcıoğlu: "Dünya genelinde gerek manşet gerekse çekirdek enflasyon hız kazandı" - Haberler
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Kavcıoğlu: "Dünya genelinde gerek manşet gerekse çekirdek enflasyon hız kazandı"

AA - Güncel

Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Toplantıyı takip edenler Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklaması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı

Toplantıyı takip edenler

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklaması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. (1)

Kavcıoğlu: Dünya genelinde gerek manşet gerekse çekirdek enflasyon hız kazandı

Kavcıoğlu: Dünya genelinde gerek manşet gerekse çekirdek enflasyon hız kazandı

Kavcıoğlu: Dünya genelinde gerek manşet gerekse çekirdek enflasyon hız kazandı

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AA - Güncel

Enflasyon Raporu, Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası, Güncel, Haber

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