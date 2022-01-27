Kavcıoğlu: "Dünya genelinde gerek manşet gerekse çekirdek enflasyon hız kazandı"
AA - Güncel
Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Toplantıyı takip edenler Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklaması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı
Toplantıyı takip edenler
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklaması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. (1)