Kavala'nın avukatı: AİHM'e rağmen tutukluluk sadece müvekkilimize değil Türkiye'ye zarar veriyordu
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Kavala'nın avukatı: AİHM'e rağmen tutukluluk sadece müvekkilimize değil Türkiye'ye zarar veriyordu

Gezi Parkı eylemleri ile ilgili davada yargılanan ve bugün hakkında beraat kararı verilen iş insanı Osman Kavala'nın avukatı Tolga Aytöre, mahkemenin bugünkü kararının bir anlamda “Türkiye’nin Avrupa ile yeniden entegrasyonunun da ilk adımı olduğunu söyledi.

18.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:49
Kavala'nın avukatı: AİHM'e rağmen tutukluluk sadece müvekkilimize değil Türkiye'ye zarar veriyordu

Gezi Parkı eylemleri ile ilgili davada yargılanan ve bugün hakkında beraat kararı verilen iş insanı 'nın avukatı Tolga Aytöre, mahkemenin bugünkü kararının bir anlamda 'nin Avrupa ile yeniden entegrasyonunun da ilk adımı olduğunu söyledi.


Osman Kavala'nın avukatı Tolga Aytöre, euronews'e yaptığı açıklamada, mahkeme kararının müvekilleri olduğu kadar Türkiye'nin geleceği açısından da çok önemli olduğunu vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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