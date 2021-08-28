Kavaklı sporcu Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
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Kavaklı sporcu Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Kavaklı sporcu Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Kavak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Samsun TOHM sporcusu Arslan Demir'in Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandığı bildirildi.

Kavak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Samsun TOHM sporcusu Arslan Demir'in Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandığı bildirildi.

Kavak Gençlik ve Spor Kulübü tekvando antrenörü Nazım Demirci, 24-27 Ağustos tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen şampiyonada sporcuları Arslan Demir'in 68 kiloda altın madalyanın sahibi olduğunu belirtti.

Şampiyonada başarılı olabilmek için tüm imkanlarını kullanarak çalıştıklarını ve başarıyı yakaladıklarını dile getiren Demirci, şimdi dünya şampiyonluğunu hedefdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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Kavaklı sporcu Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Haberler
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