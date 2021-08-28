Kavaklı sporcu Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Kavak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Samsun TOHM sporcusu Arslan Demir'in Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandığı bildirildi.