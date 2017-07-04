Kavakcı, Konrad Adenauer Vakfı Heyeti Ile Görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı, Konrad Adaneuer Vakfı Türkiye Temsilcisi Sven-Joachim Irmer, Göç ve İltica Koordinatörü Christina Krause ve beraberindeki heyetle görüştü.

AK Parti Genel Merkezindeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, görüşmede Türkiye'nin mülteci krizine değinildiği, 6 yıldır yaşanan krizin bölgeyi yıprattığı, açık kapı politikası uygulandığı, din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin bir arada yaşama vurgusu yapıldığının ifade edildiği bildirildi.

15 Temmuz darbe girişiminin de gündeme geldiği görüşmede, FETÖ'nün yapısı ve örgütlenme biçimi ile ülkenin kurumlarına 40 yıldır sızdığı ve böyle bir örgütün temizlenmesi için yapılması gerekenlerin anlatıldığı belirtildi.

İfade özgürlüğü konusunda gazetecilerin hukuktan üstün olmadığı vurgulanarak, terör propagandasının ifade özgürlüğüne sığmadığına dikkat çekildiği kaydedildi.

ABD'den mülteci krizi konusunda beklenenlerin de konuşulduğu görüşmede, tüm dünyada yükselişte olan ırkçılığın ABD özelinde de tırmanışta olduğuna, bu konuyla mücadele edilmesi ve ABD'nin sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekildiği belirtildi.

YPG ve PYD'ye de değinilen görüşmede, iyi terörist olmadığı ifade edildi. Görüşmede, Reagan döneminde Taliban'ın özgürlük savaşçısı olarak görülerek, Beyaz Saray'da ağırlandığı ve sonraki başkanlar döneminde ise birdenbire baş düşman ilan edildiği anımsatıldı ve hiçbir terör örgütüne asla güvenilmeyeceğinin vurgulandığı bildirildi.

Görüşmede, PKK'nın çatışmasızlık sürecini kendi lehine kullanarak şehirlere yığınak yaptığı ve Haziran seçimlerinin ardından çukur eylemlerini ve terör saldırılarını tekrar başlattığının gündeme geldiği aktarıldı.

Karşılıklı anlayış temelinde ilişkilerin öneminin vurgulandığı görüşmede, bunun için açık ve dürüst bir şekilde işbirliği yapılması gerektiğine değinildi, iletişim kanallarını açık tutma kararı alındığı kaydedildi.