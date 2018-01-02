Kavak'tan Sağlık Protokolü

Kavak Belediyesi, Liv Hospital ile sağlık protokolü imzaladı.



Anlaşma gereği Kavak Belediyesi personelleri ve birinci derece yakınları Liv Hospital Hastanesi'nden yüzde 20 indirimli sağlık hizmeti alabilecek. Liv Hospital Hastanesi Başhekimi aynı zamanda Kavak Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Opr. Dr. Yılmaz Karagöz ve Liv Hospital Hastanesi yönetiminin Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nu ziyaretinde imzalanan anlaşmada belediye personelinin ve birinci derece yakınlarının hastaneden yüzde 20 indirimli sağlık hizmeti alacaklarının müjdesini veren Başkan Sarıcaoğlu, "İmzaladığımız protokolle belediyemiz personelleri ile birinci derece yakınlarının Samsun Liv Hospital Hastanesi'nden alacağı sağlık hizmetlerinde yüzde 20 indirim uygulanacak. Her işin başı sağlıktır düşüncesiyle hareket eden bir Belediye olarak çalışanlarımızın böyle bir hizmetten faydalanmasını sağlamış olacağız. Her iki kurum adına imzalamış olduğumuz anlaşma hayırlı olsun" dedi.



Opr. Dr. Yılmaz Karagöz ise, "Belediyemiz ile kurumsal bir anlaşma imzaladık. Bundan sonra Belediye personelimiz ve birinci derece yakınları hastanemizden yüzde 20 indirim ile hizmet alabilecekler" diye konuştu. - SAMSUN