Kavak'ta yılbaşı dolayısıyla bir dizi tedbir alındı

28.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:40

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yılbaşı dolayısıyla ilçede bir dizi tedbir alındığını bildirdi.

Şenay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların yılbaşını rahat ve huzurlu ortamda geçirmeleri için İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse ve Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem'in iştirakiyle düzenledikleri asayiş komisyonu toplantısında, alınması gereken tedbirlerin kararlaştırıldığını söyledi.

Alınan karar gereği yılbaşı akşamı sayısını artıracakları asayiş ve trafik ekiplerinin mahalle, cadde, park ve umuma açık yerleri kontrol altında bulunduracağını anlatan Şenay, "İlçemizin çeşitli yerlerinde bulunan MOBESE'den gözetleme yapılacak. Yine trafik ekiplerimiz kara yolu ve köy grup yol güzergahında da görevi başında olacak." dedi.

Vatandaşlardan huzuru kaçıran silah, havai fişek gibi patlayıcı maddeleri atanların 155 ile 156 numaralı telefonlara bildirmelerini isteyen Şenay, halkın huzurunu bozan, kurallara uymayan kişiler hakkında cezai işlem yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA