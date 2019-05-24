Kavak'ta öğrencilere sağlık eğitimi verildi

Kavak İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilere psikolojik ve dayanıklılık ile kene eğitimi verildi.

Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen eğitimde, okul müdürü Kenan Bilen açılış konuşmasını yaptı.

Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu rehber öğretmeni Mehtap Konyaş, slayt eşliğinde psikolojik ve dayanıklılığa etki eden etkenleri anlattı.

Dr. Tuba Nur Aslan Demirkol da kene ve kene ile mücadelede alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından sona eren eğitime İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Koçoğlu, öğrencilere ve vatandaşlara yönelik bu tür eğitimleri düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA