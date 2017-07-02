Kavak'ta Kapalı Sebze Pazarı Çalışması

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, kapalı sebze pazarı çalışmalarının tamamlandığını söyledi.



Sarıcaoğlu, yaptığı açıklamada, Soğuksu Mahallesi'ne sebze pazarı kurma sözü verdiğini anımsattı.



Sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Sarıcaoğlu, "Seçim çalışmalarımda vatandaşıma ne söze vermişsem hepsini birer birer yerine getiriyorum. Belediye düğün salonunun alt katını düzenledik. Pazar tezgahlarını getirip yerleştirdik. Satış bölümlerine numara verdik. İnşallah pazarı çok yakın zamanda hizmete açacağız." dedi.



Mahalle sakinlerinden 80 yaşındaki Mehmet Ali Cuman ise pazar çalışmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek sebze pazarının bir an önce hizmete açılmasını beklediklerini belirtti.