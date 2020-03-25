Kavak SYDV'dan gıda ve dezenfektan yardımı Kavak Kaymakamı ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Engin Şenay, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üzerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşları yardımlarının evlerine ulaştırıldığını belirtti.

Kavak Kaymakamı ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Engin Şenay, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üzerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşları yardımlarının evlerine ulaştırıldığını belirtti.

Kaymakam Şenay, SYDV personeli ve jandarma ekiplerince, SYDV kayıtlarındaki, 65 yaş üzerinde, maddi durumu yerinde olmayan kişilere, bir aylık gıda paketi ve dezenfektan malzemelerinin evlerine götürülerek kapıda teslim edildiğini söyledi.

"Millet evinde, devlet milletin hizmetinde" anlayışıyla gıda ve dezenfektan yardımlarını dağıtmaya devam edeceklerini vurgulayan Şenay, "Vatandaşlarımız devletimize, bizlere güvensinler yeter ki evlerinden dışarı çıkmasın. Biz her zaman onların yanındayız." diye konuştu.

Kaynak: AA