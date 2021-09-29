Kavak HEM'de bağlama kursu açıldı
AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Kavak Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) bağlama kursu açıldı.
KAVAK, SAMSUN (AA) - Kavak Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) bağlama kursu açıldı.
Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine, eğitmenliğini müzik öğretmeni Hasan Demir'in yaptığı 320 saat süreli kursa 15 kursiyerin katıldığını söyledi.
Bağlama kursunun İlçe Gençlik Merkezi hizmet binasında açıldığını, koronavirüs salgınına karşı gereken tedbirlerin alındığını anlatan Ersoy, "Gençlerimizden gelen talep üzerine kursu açtık. Kursumuz, öğrencilerimizin derslerine engel olmayacak şekilde hafta içi ve hafta sonu devam edecek." dedi.
Katılanlara kurs bitiminde katılım belgesi verileceğini dile getiren Ersoy, ilçe halkına yönelik konser programı da düzenleneceğini kaydetti.