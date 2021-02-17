Kavak Belediyesi kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor
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Kavak Belediyesi kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor

17.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:03
Kavak Belediyesi kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor

Kavak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması ile tuzlama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Kavak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması ile tuzlama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yoğun kar dolayısıyla cadde, yol ve sokakların tamamının ulaşıma kapandığını söyledi.

İlçede kapanan yolların açılması çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getiren Sarıcaoğlu, "İlçemiz mevsim normalleri üzerinde seyreden ve yaklaşık 3 ay görülen kuraklığın ardından önceki gün akşam saatlerine doğru yoğun kar yağışına teslim oldu. İlçe merkezinin bazı kesimlerinde yaklaşık 50 santimetre olan kar kalınlığı yüksek yerlerde 120 santimetreye yaklaşmıştı. Kavak-Samsun minibüs seferleri yapılamadı. Belediye olarak vatandaşlarımızın ilçemizde ulaşımda güçlük yaşamaması için karla mücadele ekiplerimiz tarafından çalışmalar başlatıldı." dedi.

Çalışmalarının 24 saat esasına göre devam ettiğini anlatan Sarıcaoğlu, "Açılan yollara ayrıca buzlanmaya karşı tuz serpiliyor. Ulaşıma açtığımız bazı yollar, tipi nedeniyle yine kapandı. Yılmadık, tekrar açtık. Amacımız vatandaşlarımızın sağlık ve huzurlu bir ortamda ulaşım yapmalarını sağlamak. Özverili çalışmalarından dolayı karla mücadele ekiplerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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