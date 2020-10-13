Katmer nasıl yapılır? Katmer yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

Katmer nasıl yapılır? Katmer yapmanın püf noktaları? Nasıl pişirilir? Malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir? Malzemeleri nelerdir?

En sevilen lezzetlerin arasında Katmer ilk sırada yer alıyor. Katmer hem lezzetli olması açısından hem de yemeklerin vazgeçilmez bir unsuru olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen ürünler arasında. İşte Katmer nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

KATMER MALZEMELERİ

• 1 bardak ılık süt

• 1, 5 çay kaşığı tuz

• Bir çay kaşığı kuru maya

• Un

İçi için;

• İki kaşık dolusu tereyağ (eritilmiş)

• İki kaşık sıvı yağ

Üzeri için;

• Tereyağ

YAPILIŞI

1. Un hariç hepsi karıştırılır.

2. Sonra yavaş yavaş un eklenir ele yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edelim.

3. Bu hamuru ikiye bölelim.

4. Bezelerden biri alınır.

5. Yufka büyüklüğünde unlayarak açılır.

6. Daha sonra kaşık ile tereyağ sıvı yağ karışımından 4- 5 kaşık gezdirilir, fırça ile her yere sürülür .

7. Yufka enine ikiye kesilir. Böylelikle yarım daireler oluşur.

8. Bunları rulo yapıp içine kıvıralım, fotoğraftaki gibi

9. Tek yufkadan iki tane 2 bezemiz vardı toplamda 4 tane katmer oluyor bu malzeme ile

10. Kıvrılan katmerler üzeri örtülüp bir saat buzdolabında bekletilir. (Yağın donması için)

11. Bir saat sonra her katmer çok az un serpilip merdane ile tabak büyüklüğünde açılır.

12. Kızgın tavada arkalı önlü kızartılır.

13. Tavadan alınca üzeri tereyağ ile yağlanır.

PÜF NOKTALARI

• Hamurun yumuşacık kıvamda olması için önceden malzemelerin oda ısısında olmalıdır.

• Güzelce ele yapışmayan bir hamur haline gelinceye kadar yoğurulup ikiye ayrılır.

• Her iki açılan bezelere her yerine yedirerek yağlayıp, dolapta dinlendirilmelidir.

• Dinlenmiş hamurları fazla büyültmeden tek tek tabak büyüklüğünde açılır.

• Hamurları açarken ocakta ısınmış olan tavaya katmerleri iki yönlü pişirilir.

• Pişen katmerleri sıcak sıcak tereyağ ile yağlanmalıdır.

• Tel tel yumuşacık katmerler sıcak sıcak servis edilmelidir.

KAÇ KALORİDİR?

Yaklaşık bir tane katmer 256 kcal dır. Beyaz un ve yağ oranı yüksek olduğu için fazlaca ve sık tüketilmemelidir.