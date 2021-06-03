Katliam gibi kazada ölen aile bebek bekliyordu
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Katliam gibi kazada ölen aile bebek bekliyordu

Katliam gibi kazada ölen aile bebek bekliyordu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Gölova ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölen Görünüş ailesinin bebek bekledikleri öğrenildi.

Sivas'ın Gölova ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölen Görünüş ailesinin bebek bekledikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu Gölova ilçesi Çataklı köyü kayınlarında meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine gitmekte olan Hamza Çelik yönetimindeki 34 KJ 6418 plakalı Ford marka kamyonet ile karşı istikametten gelen Özgür Görünüş yönetimindeki 34 NF 9250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ford marka otomobil içerisinde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi, diğer araçta bulunan biri bebek 3 kişi olmak üzere toplamda 9 kişi öldü. Kazada ölenlerin isimleri şu şekilde; Rabia Görünüş (28), Özgür Görünüş (31), Ali Görünüş (1), Burak Efe Dündar (10), Gökmen Dündar (36), Hamza Çelik (62), Edanur Çelik (20), Necla Dündar (40) ve Hasan Çelik (75).

Kazada Görünüş ailesinden anne baba ve 1.5 yaşındaki çocukları hayatını kaybederken Rabia Görünüş'ün 6 aylık hamile olduğu belirtildi. Van nüfusuna kayıtlı Görünüş çiftinin 2018 yılında evlendikleri ve İstanbul'da yaşadıkları öğrenildi.

Kazada ölen Dündar, Çelik ve Gündoğdu ailelerinin ise Ağrı nüfusuna kayıtlı oldukları açıklandı. Kazada hayatlarını kaybeden 9 kişinin cenazeleri, ailelerine teslim edilmek üzere Suşehri ve Gölova Devlet Hastanelerinin morglarına kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(Nevzat Yücel/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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