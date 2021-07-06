Katliam gibi kaza: 4 ölü biri ağır 5 yaralı
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Katliam gibi kaza: 4 ölü biri ağır 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Katliam gibi kaza: 4 ölü biri ağır 5 yaralı Orhangazi-iznik Karayolu Keramet Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile bir hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Katliam gibi kaza: 4 ölü biri ağır 5 yaralı

BURSA - Orhangazi-iznik Karayolu Keramet Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile bir hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik karayolu trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedilirken, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Kaza 17.30 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu, Orhangazi'ye bağlı Keramet Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Orhangazi'den İznik istikametine doğru gitmekte olan Özer Ulutaş idaresindeki 16 BGU 11 plakalı hafif ticari araç Keramet Kavşağı yakınlarında İznik istikametinden gelip Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Ömer Çimen idaresindeki 16 BN 680 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Ortalık savaş alanına döndü

Kaza nedeniyle olay yerinde tam bir can pazarı yaşandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Orhangazi, Gemlik ve İznik'ten çok sayıda ambulans ile itfaiye ekipleri sevkedildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Özer Ulutaş'ın yanı sıra diğer otomobilde bulunan sürücü Halil Kaygın ile birlikte Ömer Çimen ve Hasan Alkan'ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevkedildi

Kazada hafif ticari araçta bulunan Ahsen Songül Çelik (30), Turgay Dinç ve Bülent Akçam ile birlikte otomobilde bulunan İsmail Eren ve Mücahit Türe yaralandı. Yaralar olay yerine gelen ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırılarak buralarda tedavi altına alındı.

Yol trafiğe kapandı

Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik karayolu trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekiplerinin kaza yerinde önlem almasının ardından yol yaklaşık 45 dakika sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Savcı inceleme yaptı

Kazada hayatını kaybedenler Orhangazi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına konarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili savcılık ve jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Katliam gibi kaza: 4 ölü biri ağır 5 yaralı
Katliam gibi kaza: 4 ölü biri ağır 5 yaralı
Katliam gibi kaza: 4 ölü biri ağır 5 yaralı
Katliam gibi kaza: 4 ölü biri ağır 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Öztürk

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