Katie Price: Cinsel istismara uğradım

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen ve iki bacağını kıran İngiliz model ve şarkıcı Katie Price, çocukken başından geçen istismar olayını anlattı. 42 yaşındaki Price, yaşadığı korkunç olayı gözyaşları içerisinde ifade etti. İşte Katie Price'in olay yaratan istismar açıklaması...

Price, küçük yaşta başına gelen ve travma yaratan bu olaydan ilk olarak 2004 yılında yayınlanan Being Jordan adlı kitabında dile getirmişti. Katie Price yaşadığı bu olayın, daha sonraki yıllarda benimsediği provokatif giyim tarzına ve model olmaya yönelttiğini de itiraf etti. Price "Aslında hemşire olmak için eğitim alıyordum ama model olmak erkekleri hedef alan bir işti. Yani size bakabilirler ama dokunamazlar" diye bu konudaki görüşünü belirtti.

Price henüz 12 yaşındayken tanıştığı fotoğrafçının küçük kızların uygun olmayan pozlarını çektiğini anlattı. O dönemde bunların ne anlama geldiğini bilmediğini ve çocukça bulduğunu anlatan Price, daha sonra olaya polisin karıştığını ve bu fotoğrafçının küçük kızları alkol ve uyuşturucu vererek taciz ettiğinin ortaya çıktığını anlattı

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Bir süredir 32 yaşındaki Carl Woods ile birlikte olan Katie Price, altıncı bebeğine hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Katie Price, bugüne kadar farklı ilişkileri ve evliliklerinden beş çocuk sahibi oldu.

Kaynak: Snob Magazin