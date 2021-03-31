Katie Price: Cinsel istismara uğradım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Katie Price: Cinsel istismara uğradım

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Katie Price: Cinsel istismara uğradım

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen ve iki bacağını kıran İngiliz model ve şarkıcı Katie Price, çocukken başından geçen istismar olayını anlattı. 42 yaşındaki Price, yaşadığı korkunç olayı gözyaşları içerisinde ifade etti. İşte Katie Price'in olay yaratan istismar açıklaması...

Price, küçük yaşta başına gelen ve travma yaratan bu olaydan ilk olarak 2004 yılında yayınlanan Being Jordan adlı kitabında dile getirmişti. Katie Price yaşadığı bu olayın, daha sonraki yıllarda benimsediği provokatif giyim tarzına ve model olmaya yönelttiğini de itiraf etti. Price "Aslında hemşire olmak için eğitim alıyordum ama model olmak erkekleri hedef alan bir işti. Yani size bakabilirler ama dokunamazlar" diye bu konudaki görüşünü belirtti.

Price henüz 12 yaşındayken tanıştığı fotoğrafçının küçük kızların uygun olmayan pozlarını çektiğini anlattı. O dönemde bunların ne anlama geldiğini bilmediğini ve çocukça bulduğunu anlatan Price, daha sonra olaya polisin karıştığını ve bu fotoğrafçının küçük kızları alkol ve uyuşturucu vererek taciz ettiğinin ortaya çıktığını anlattı

.

Bir süredir 32 yaşındaki Carl Woods ile birlikte olan Katie Price, altıncı bebeğine hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Katie Price, bugüne kadar farklı ilişkileri ve evliliklerinden beş çocuk sahibi oldu.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Erkan Kandemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Türkan Şoray Burcu Biricik
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Katie Price: Cinsel istismara uğradım - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 10:26:59. #1.16#
title