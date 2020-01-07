Katı Atık ve Yeşil Vadi Birlik meclis toplantıları gerçekleştirildi
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Katı Atık ve Yeşil Vadi Birlik meclis toplantıları gerçekleştirildi

Belediyeler Yeşil Vadi Su Birliği ve Katı Atık Birliği Meclis toplantıları Belediyemiz meclis salonunda ayrı ayrı gerçekleşti.

07.01.2020 08:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:45
Katı Atık ve Yeşil Vadi Birlik meclis toplantıları gerçekleştirildi

Düzenlenen toplantılarda Katı Atık Birliği ve Yeşil Vadi Su Birliği Belediyemiz meclis salonunda ayrı ayrı gerçekleşti. İlk olarak Katı Atık Birliği Meclis toplantısı Meclis Başkan Vekili Mutlu Başkanlığındagerçekleşti.Gündem maddeleri arasında yer alan 2020 Yılında çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personel ücretinin belirlenmesioy birliği ile kabul edildi.

Yeşil Vadi Su Birliği meclis toplantısı gerçekleştirildi.Meclis Başkan Vekili Hafize Yıldız Başkanlığındagerçekleşti Gündem maddeleri arasında yer alan 2020 Yılında çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personel ücretinin belirlenmesioy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: Bültenler
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