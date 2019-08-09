Katı atık bertaraf tesisinde yangın

09.08.2019 20:40

Manisa'nın Kula ilçesinde katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Esenyazı Mahallesi'nde bulunan atık bertaraf tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler çevredeki otluk alana sıçradı.

Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı ve 2 iş makinesiyle söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA