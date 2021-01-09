Kate Middleton, 39'uncu doğum gününü kutluyor: Kraliçe'den geline jest
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Kate Middleton, 39'uncu doğum gününü kutluyor: Kraliçe'den geline jest

09.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:46
Kate Middleton, 39'uncu doğum gününü kutluyor: Kraliçe'den geline jest

Kraliçe 2.Elizabeth ile eşi Prens Philip'in resmi Instagram hesabından Middleton'ın doğum günü için iki fotoğraf paylaşıldı.

Kraliçe 2.Elizabeth ile eşi Prens Philip'in resmi Instagram hesabından Middleton'ın doğum günü için iki fotoğraf paylaşıldı. Birinde Middleton ile Kraliçe 2. Elizabeth, 2019'da Chelsea Çiçek Şovu etkinliklerine katıldıklarında çekilmişti.Diğeri ise Middleton'ın izcilerle buluşmasında çekilen bir fotoğraf. Bu paylaşımda Cambridge Düşesi'ne mutlu yıllar dilendi. Mesajın bitiminde bir de doğum günü pastası ikonu yer aldı.Prens Charles ile eşi Camilla Parker Bowles'un resmi Instagram hesabında da Middleton'ın yine görevi gereği yaptığı bir ziyarette çekilen bir fotoğrafı yer alıyor.Tam adıyla Catherine Elizabeth Middleton. 9 Ocak 1982'de Reading, Berkshire'da dünyaya geldi. Babası Michael Middleton bir havayolları çalışanı ve harekat memuru, Annesi Carole ise hostesti. Aile, 1984 ile 86 arasında Michael Middleton'ın görevi nedeniyle Ürdün'de yaşadı. Middleton çiftin 1987'de Party Pieces adlı bir şirket kurdu ve bu alanda da başarı kazandı.Kate Middleton'ın Philippa adında bir kız kardeşi James adında da bir erkek kardeşi bulunuyor. Kate Middleton, İskoçya'da bulanan St Andrews Üniversitesi'nde sanat tarihi eğitimi aldı. Bu yıllarda Prens William ile tanıştı. Çiftin ilişkisi araya ayrılıklar da girerek uzun süre devam etti. Middleton, gençlik yıllarında bir giyim zincirinde çalıştı. Okul ve yakın aile çevresinde ilişkileri bilinse de Prens William ile Kate Middleton'ın ilişkisi İsviçre'ye kayak tatiline gittikleri sırada basına yansıdı. Ondan sonra da bir daha milyonlarca kişinin meraklı bakışları çiftin üzerinden ayrılmadı.İlişkileri 2007 ile 2008 arasında bir kesintiye uğradı. Ancak 2010 yılında nişanları ilan edildi. Bir yıl sonra da evlendiler. George, Charlotte ve Louis adında üç tane çocukları oldu.Kate Middleton, basına yansıyan iddialara göre yeni yaşını, ailesiyle birlikte karantinayı geçirdikleri Anmer Hall'da kutlayacak. Pandemi yüzünden büyük bir kutlama yapılmayacak. Bunun yerine daha sakin ve küçük bir kutlama tercih edildi.

Kaynak: Hürriyet

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