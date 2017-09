Katarlı İş Adamları, Artvin'de Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla'nın daveti üzerine Artvin'e gelen Katarlı iş adamları, Vali Ömer Doğanay'ı ziyaret etti.



Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarette, Artvin'in doğal güzelliklerinin yer aldığı tanıtım filmi, Arapça çevrisiyle konuk iş adamlarına izlettirildi.



Vali Doğanay, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Artvin'in bağrında barındırdığı doğal güzellikleriyle adeta yeryüzü cenneti olduğunu söyledi.



Artvin'in turizmden hak ettiği payı alabilmesi için Valilik olarak büyük gayret sarf ettiklerini belirten Doğanay, "İlimizin doğal güzelliğini herkesin ölmeden mutlaka bir gün görmesini arzuluyoruz. Artvin görülmeye ve yaşanmaya değer bir güzelliğe sahip." dedi.



Milletvekili Kışla ise, Artvin'in bozulmamış doğasıyla ziyaretçilerini büyülediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"İlimizin geleceği eğitim ve turizme bağlıdır. Komşu illerimiz Rize ve Trabzon özellikle son yıllarda çok turist çekiyor. Artvin olarak bizler de turizmden hak ettiğimiz payı alarak bölgenin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlamayı arzuluyoruz. Artvin'de özellikle turizme hitap edecek bölgelerin uzun gelişim planlarını yaptırarak onaylattık. Borçka Karagöl, Şavşat Karagöl, Hatila Vadisi gibi doğal güzelliklere sahibiz. Bu bölgeler çok turist çekiyor ve çekmeye devam edecek. Bu turizm bölgelerinde keyfi bir yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz."



Katarlı konuklarından üç talebi bulunduğunu kaydeden Kışla, "İlimizin doğal güzelliklerini Arap dünyasına tanıtım noktasında bize yardımcı olsunlar. Turizm acenteleriyle Arap turistleri ilimize getirmelerini ve tatil köyü mantığında turizm yatırımlarını yapmalarını arzuluyoruz." diye konuştu.



Katarlı işadamı Hasim Al Awadi de, Artvin'in doğasına hayran kaldığını belirterek, keşfedilmemiş doğal güzelliğe sahip bölgenin yapılacak yeni turizm yatırımlarıyla bir turizm destinasyonu olacağı kanısına vardıklarını söyledi.



Artvin'in anlatıldığından daha güzel bir bölgeye sahip olduğunu anlatan Awadi, şöyle konuştu:



"Borçka, Şavşat ilçelerinin Karagöllerini ziyaret ederek yerinde gördük. Doğal şelaleleri ve yemyeşil doğasına bayıldık. Artvin adeta barajlar ve göller şehri olmuş. Her türlü alternatif turizme sahip. Artvin'in Arap dünyasında tanıtılması ve Arap turistlerin buraya getirilmesi için ülkemize döner dönmez çalışmalara başlayacağız. Umarım kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp cennet köşesi Artvin'e hak ettiği turist akışını sağlayacağımızı düşünüyoruz."



Öte yandan Katarlı iş adamları, Milletvekili Kışla ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş eşliğinde 2 gün süresince Artvin Kafkasör, Arhavi Mençuna Şelalesi, Borçka Camili Havzası, Borçka Karagöl, Şavşat Karagöl, Şavşat Yavuzköy ve Çermik bölgelerini de ziyaret etti.