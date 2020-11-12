Katar ile İtalya arasında savunma alanında iki iş birliği anlaşması imzalandı
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Katar ile İtalya arasında savunma alanında iki iş birliği anlaşması imzalandı

12.11.2020 03:55 | Son Güncelleme: 12.11.2020 03:58
Katar ile İtalya arasında savunma alanında iki iş birliği anlaşması imzalandı

Katar ile İtalya arasında savunma alanında iş birliği anlaşmaları imzalandığı bildirildi.

Katar ile İtalya arasında savunma alanında iş birliği anlaşmaları imzalandığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile Katar Savunma Bakanı Halid bin Hamed el-Atıyye Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, savunma sektöründeki lider şirketlerden Katarlı Barzan Holding ile İtalyan Leonardo firmaları arasında Katar Hava Kuvvetleri'nde eğitim programını içeren iki anlaşma imzalandı.

İki firma arasında Mart 2018'de 28 adet "NH90" tipi askeri helikopter satışı anlaşması yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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