Katar Emiri ve ABD Başkanı Afganistan'daki gelişmeleri görüştü
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Katar Emiri ve ABD Başkanı Afganistan'daki gelişmeleri görüştü

Katar Emiri ve ABD Başkanı Afganistan'daki gelişmeleri görüştü
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Joe Biden ile Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Joe Biden ile Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Şeyh Temim, Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başta Afganistan olmak üzere bölgedeki son gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, iki dost ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve bunun güçlendirilmesinin yolları ele alındı.

ABD Başkanı ayrıca, ülkesinin "sivillerin tahliyesine ve Afganistan'daki barış sürecindeki çabalarına" katkılarından dolayı Katar Emiri'ne teşekkür etti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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